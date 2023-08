Immagina, sei in un autobus, aspetti la tua fermata e per far passare il tempo apri Tik Tok che parte a tutto volume imbarazzandoti perché hai dimenticato di abbassare l’audio. Forse sarai felice di sapere che esiste un’opzione secondaria che consente di mutare automaticamente l’applicazione quando la si apre , così eviterai ulteriori figuracce.

Come mutare automaticamente Tik Tok

Per attivare questa funzione e far calare l’audio allo zero, dovrete innanzitutto aprire l’app, poi recarvi nella sezione del vostro Profilo, poi cliccare l’icona in alto a destra composta dalle tre righe. Fatto ciò, dovrete premere Impostazioni e privacy.

In questa sezione troverete il “tasto” Contenuto e Schermo e recandovici leggerete la voce Riproduzione. Cliccate su quest’ultima e apritela. Una volta aperta potrete notare la presenza di due opzioni per regolare in automatico il volume dell’app, ma quella che a noi interessa è “Apri TikTok in modalità silenziosa“. Selezionandola, quando aprirete l’app, i video verranno riprodotti in maniera silenziata.

Se scorrete verso il basso troverete anche l’opzione che vi permette di regolare automaticamente il volume. Tale funzione potrebbe essere utile se volete che i video continuino ad avere l’audio, ma a volume basso, a prescindere da quello del cellulare.

Una terza opzione al quale forse non hai pensato è quella di comprarti delle cuffie! Scherziamo, ma davvero potrebbero essere utili, considerando che non dovrai scegliere per forza quelle con il cavo, ma potresti optare per quelle wireless. In questo modo sarà per te più facile effettuare spostamenti senza l’ostacolo di quel filo fastidioso.