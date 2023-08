La piattaforma Amazon sta proponendo una tastiera da gioco Razer Cynosa Lite ad un prezzo super interessante.

Questa tastiera inoltre è programmabile, dispone di un’illuminazione RGB, tasti da gioco e roll over a 10 tasti. Scopriamo insieme le caratteristiche ed il prezzo di vendita.

Tastiera da gaming in mega offerta su Amazon

Come anticipato precedentemente, i tasti da gioco piacevolmente ammortizzati, offrono comfort e un ottimo supporto nell’alloggiamento rispetto alle tastiere con cupola in gomma, per rendere ogni pressione dei tasti più solida con ogni battuta, goditi la corsa completa e la reattività del tasto, per essere sicuro di colpire con precisione millimetrica a prescindere dal gioco al quale stai giocando.

Ciascun tasto è personalizzabile, per poterlo riassociare a un altro tasto o funzione, o registrare la pressione di più tasti per creare una macro. Non aver paura se hai la tendenza a gasarti un po’ troppo durante una partita intensa, grazie al suo design resistente all’acqua, la Razer Cynosa Lite può sopportare spruzzi accidentali, per aumentare considerevolmente la durata della tua tastiera

Finalmente, una tastiera che è davvero unicamente tua con Razer Synapse, puoi riassociare i tasti, assegnare macro, personalizzare l’illuminazione del dispositivo e molto altro ancora, il tutto per trasformare il tuo gameplay proprio come vuoi tu Non c’è limite alle capacità di questo software per configurazioni hardware unificate. Il prezzo è poco più di 20 euro, precisamente 23.99 euro. Segui questo link per maggiori dettagli.