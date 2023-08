Iliad nasconde nel proprio catalogo un’offerta più che unica, gli utenti possono avere libero accesso a 180 giga di traffico dati al mese, con tantissimi prezzi bassi e contenuti di alto livello, con i quali gli utenti possono confrontarsi riuscendo a risparmiare sempre di più di quanto potessero immaginare.

Attivare una promozione di Iliad è decisamente semplice, in questi giorni gli utenti possono richiederla direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, godendo altresì della spedizione a domicilio completamente gratuita, previo pagamento di un contributo iniziale di circa 9,99 euro. Come anticipato, tutti la possono richiedere, a prescindere dalla provenienza contrattuale, la medesima offerta è disponibile anche su nuova numerazione.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, approfittate del nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto gratis sul vostro smartphone.

Iliad, l’offerta che dovete attivare subito

Grazie ad Iliad gli utenti possono attivare la Flash 180, ma ancora per poche settimane (poi verrà sostituita da un’offerta completamente differente), soluzione che richiede il pagamento di 9,99 euro al mese, un canone che dovrà tranquillamente venire versato mensilmente tramite il conto corrente bancario.

Gli utenti che la volessero richiedere non devono provenire da uno specifico operatore telefonico, ed oltretutto possono godere di tantissimi contenuti, come 180 giga di internet al mese, affiancati da tutto illimitato verso ogni numero in Italia. La navigazione, a differenza di quanto possiate immaginare, è disponibile direttamente in 5G, così da raggiungere la massima velocità possibile, senza costi aggiuntivi.

La promozione, infine, promette nessuna variazione sul prezzo di vendita, ovvero non si assisterà ad alcuna rimodulazione futura. Cosa volere di più?.