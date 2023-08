A quanto pare molto presto assisteremo al tanto discusso switch di Apple in favore dei cavi USB type C, dopo l’obbligo scattato e notificato dalla Commissione Europea, l’azienda della mela non ha avuto scelta e ha deciso così di procedere e integrare il type C già negli iPhone di prossima generazione per poi migliorare e perfezionare meglio la tecnologia in quelli di sedicesima generazione.

Iniziano a circolare in rete anche alcune conferme in merito il futuro type C di iPhone, alcuni leakers hanno pubblicato delle foto e alcune info secondo le quali Apple adotterà con iPhone 15 la medesima politica iniziata con i Mac, avremo cavi intrecciati e con colori abbinati a quello del device che lo accompagna in confezione, la lunghezza tra l’altro aumenterà di circa il 50%, arrivando dunque ad un metro e mezzo.

I leaks

Le indiscrezioni più risonanti arrivano da due famosi leakers, i quali portano i nick di Kosutami e Majin Bu, che hanno sottolineato come condividono l’idea di passare ai cavi intrecciati, più resistenti e meno propensi a ingarbugliarsi.

USB C CABLE ASMR 🤭 pic.twitter.com/Hh6RfWRpk6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2023

Majin Bu oltre ad aver pubblicato qualche immagine legata ai cavetti, ha anche mostrato da vicino i connettori, cosa che consente di evincere alcuni dettagli tecnici importanti, la fonte ad esempio ha sottolineato subito l’assenza del chip EMARKER, necessario per i cavi ad alta potenza, ad esempio 100 W (20 V/5 A), le ipotesi diventano dunque o cavo da 20 V/2,5 A per una potenza massima di 50 W oppure uno da 15V/3A per una potenza massima di 45 W.

La fonte osservando ha elaborato alcune teorie secondo le quali il cavo che verrà offerto in dotazione sarà unicamente utile alla ricarica (non rapida) e non consentirà il passaggio ad alta velocità dei dati bensì ad una velocità conforme all’USB 2.0, secondo il leaker per usufruire di ricarica rapida, passaggio dati veloce e criptato, dovremmo acquistare un cavo ad hoc che in conformità con le politiche di marketing Apple potrebbe essere venduto a parte come “Pro Wire”.