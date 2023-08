Il 13 settembre 2023 è la data di uscita in Italia del nuovo iPhone 15 Pro. L’attesissimo nuovo telefono di casa Apple sta facendo discutere non solo per le prestazioni innovative ma anche per il prezzo.

iPhone 15 Pro si distingue dai modelli precedenti della sua casa per presenza di chip A17, un hardware più avanzato, una RAM che può arrivare a 8 Gigabyte, un display con la comparsa della Dynamic Island e la conseguente definitiva scomparsa del notch.

Inoltre il nuovo cellulare presenterà la tecnologia ProMotion per il pannello LTPO e Always On. Per quanto riguarda la fotocamera invece possiederà 3 obiettivi con 48 megapixel. Novità assoluta l’apparizione dello zoom periscopico, una lente che presenta un angolo di campo superiore ai 60 gradi.

Una delle ultime novità è l’addio al bottone del silenzioso per dare il benvenuto all’Action Button, bottone che permetterà di switchare tra suoneria e silenzioso ma che presenta anche altre numerose funzioni.

iPhone 15 Pro, aumento di prezzo?

Dopo aver visto le entusiasmanti novità in arrivo con il nuovo telefono di cellulare della casa di Steve Jobs, passiamo a quella che potrebbe essere la nota dolente per molti utenti: il prezzo dell’iPhone 15 Pro.

Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, secondo DigiTimes, potrebbero subire un aumento di prezzo non indifferente. Si pensa infatti che i costi potrebbero oscillare tra i 1.099-1.199$ per iPhone 15 Pro e 1.199-1.299$ per iPhone 15 Pro Max. I modelli precedenti sono stati venduti rispettivamente partendo da una base di 999 e 1.099, di conseguenza l’aumento per i nuovi telefoni dovrebbe essere compreso tra i 100 e i 200 dollari.