Se stai cercando un gadget per rendere la tua casa più smart, l’innovativa Presa Smart Alexa EIGHTREE potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

La Presa Smart Alexa EIGHTREE è un dispositivo compatto ma potente che offre numerose funzionalità. Scopriamone qualcuna ed il prezzo a cui è proposta su Amazon.

Presa Smart Alexa EIGHTREE in offerta su Amazon

Questa Presa intelligente è stata pro gettata per integrarsi con il tuo assistente vocale Alexa, ti permette di trasformare qualsiasi apparecchio in uno smart device. Con un semplice comando vocale o attraverso un’app, puoi accendere o spegnere le luci, la caffettiera o qualsiasi altro elettrodomestico. La configurazione è estremamente facile: basta pochi passaggi per collegare la presa all’assistente vocale Alexa e iniziare a controllare i tuoi dispositivi in modo semplice e intuitivo.

Inoltre, grazie alla sua funzionalità di programmazione, puoi stabilire gli orari di accensione e spegnimento dei tuoi apparecchi, ottimizzando i consumi energetici e rendendo la tua casa sempre pronta alle tue esigenze. Una delle caratteristiche più interessanti di questa presa smart è la sua sicurezza. La EIGHTREE ha implementato protezioni contro le sovratensioni e sistemi avanzati di criptazione, garantendo l’utilizzo del dispositivo senza preoccupazioni.

L’ergonomia e il design della Presa Smart Alexa EIGHTREE sono studiati per adattarsi a qualsiasi tipo di presa e arredamento, assicurando una soluzione funzionale ed esteticamente gradevole. In questo periodo la potete trovare a 24.99 euro seguendo questo link, ed aggiungere anche un coupon sconto di 10 euro.