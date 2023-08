Sulla piattaforma di e-commerce Amazon in questi giorni potete trovare le OPPO Enco Buds 2 ad un prezzo davvero molto interessante.

Si parla, come anticipato nel titolo, di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OPPO Enco Buds 2 in offerta su Amazon

Le Enco Buds 2 rispetto al modello precedente hanno decisamente una marcia in più, in primo piano spicca il design, molto elegante con custodia tondeggiante che va a riprendere anche l’estetica delle cuffie. Ovviamente sono un passo avanti anche dal punto di vista tecnico, la qualità audio è davvero perfetta, nonostante non sia presente la cancellazione attiva del rumore.

Il colosso OPPO ha comunque messo in funzione la sua Enco Live Stereo Sound Effects, che include anche diverse modalità tramite le quali è possibile personalizzare il suono che viene riprodotto dalle cuffie stesse. Una delle caratteristiche più importanti però, è quella della batteria. Quest’ultima garantisce ben 28 ore di autonomia e, grazie al supporto alla ricarica rapida è possibile ascoltare musica per un’ora con una ricarica di soli 10 minuti.

Seguendo questo link le potrete acquistare nel colore bianco al prezzo di 24.90 euro e nere al prezzo di 22.99 euro. Non vi resta che visitare la pagina ufficiale della piattaforma per scoprire maggiori dettagli.