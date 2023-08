Il colosso americano Microsoft propone piuttosto spesso diverse versioni delle sue console da gaming e dei suoi accessori. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di presentare una nuova edizione di Xbox Series X denominata Armored Core 6: Fires of Rubicon. Si tratta di una nuova edizione molto particolare e che sarà disponibile in quantità davvero limitate.

Microsoft svela ufficialmente Xbox Series S in edizione Armored Core 6: Fires of Rubicon

Il colosso americano Microsoft continua a stupire con la presentazione ufficiale di una nuova edizione di una delle sue ultime console. Come già accennato in apertura, stiamo parlando della nuova Xbox Series X Armored Core 6: Fires of Rubicon. La nuova edizione è chiaramente ispirata al nuovo videogioco che uscirà a breve, ovvero il prossimo 25 agosto 2023.

Già in passato l’azienda ha proposto sia le sue console da gaming sia i suoi accessori (come ad esempio i controller) in edizioni speciali dedicate proprio a nuovi videogiochi in arrivo. Come già detto, però, questa edizione sarà decisamente limitata. Non sarà infatti venduta presso i vari rivenditori di elettronica.

Per averla, infatti, sarà necessario partecipare ad un concorso. Quest’ultimo è stato indetto dall’azienda ed è stato pubblicato un post apposito sulla pagina ufficiale di Xbox sul social network X (ovvero l’ex Twitter). Come riportato sul post, per partecipare occorre avere un’età superiore ai 18 anni e si avrà tempo fino al prossimo 1 settembre 2023.

This Series X is armored up 🔥 RT with #XboxArmoredCoreSweepstakes & follow @Xbox and @armoredcore for a chance to win this ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON console and standard Series X bundle! Ages 18+. NoPurchNec. Ends 9/1/23. Rules: https://t.co/IShsjt8iAJ pic.twitter.com/lMDzFYRc10 — Xbox (@Xbox) August 18, 2023

Secondo quanto è emerso in rete, potranno partecipare a questo inedito concorso anche gli utenti italiani. Insomma, un’ottima occasione per portarsi a casa questa fantastica console.