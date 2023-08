Ricaricare lo smartphone nel corso delle ore notturne potrebbe essere una pratica tutt’altro che consigliata, anzi si potrebbe rivelare addirittura pericolosa, portando il consumatore verso un rischio non calcolato che ne metterebbe a dura prova la salute, oltre che l’integrità stessa del dispositivo mobile.

Di base effettuare questa operazione mentre state dormendo non genera alcun rischio, né per la salute dello smartphone che la vostra, il problema risiede più che altro nelle modalità in cui viene effettuata. Dovete sapere che quando si attiva la ricarica la batteria viene messa a dura prova, o meglio l’operazione di ricarica la stressa a tal punto da iniziare a scaldarsi intensamente.

Smartphone in carica di notte, il pericolo è sempre in agguato

Da una recente ricerca online è emerso che molti utenti tendono a tenere lo smartphone in luoghi molto ristretti mentre è in ricarica, ad esempio sotto le coperte del letto, non dandogli la possibilità di aerare correttamente, rilasciando così il calore accumulato mentre si sta ricaricando. Ciò porta a conseguenze tutt’altro che positive, in primis la batteria si surriscalda e potrebbe fondersi, compromettendo l’integrità dello smartphone, in secondo luogo potrebbe addirittura incendiarsi.

Il consiglio che vi diamo non è quello di evitare la ricarica notturna, bensì di fare molta attenzione a dove posizionate lo smartphone mentre tale operazione viene effettuata, prediligete sempre aree aerate e libere da impedimenti, come ad esempio il pavimento, nell’eventualità in cui il comodino non fosse disponibile.