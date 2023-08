Se state cercando una nuova Smart TV da appendere alla vostra parete davanti al divano, che abbia una bella diagonale e soprattutto in offerta, oggi è il vostro giorno fortunato.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo una Smart TV marca Samsung da 50 pollici con uno sconto di quasi il 60%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Smart TV da 50 pollici in super offerta su Amazon

La TV proposta dalla piattaforma è un “The Frame“. The Frame è un TV che puoi personalizzare: scegli la cornice che fa per te e con la modalità Art Mode diventa un quadro. Puoi gustarti immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led.

Questa TV Samsung dispone del Cavo One Invisible Connection: un cavo praticamente invisibile per appendere il tuo TV a filo della parete e collegare tutti i dispositivi esterni, la ottima soluzione di stile e ordine inclusa nella confezione. Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless e alla app Samsung SmartThings.

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie The Frame sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2. Andiamo al sodo, per qualche giorno lo potrete acquistare sulla piattaforma Amazon, a questo link, a soli 509.99 euro invece di 1239.99 euro, scontato del 59%.