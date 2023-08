Al giorno d’oggi quasi tutti gli smartphone in commercio sono dotati di uno spazio “extra” dove riporre la Scheda MicroSD nel caso si esaurisca la memoria interna.

La piattaforma Amazon ne sta proponendo proprio una da 128 GB a meno di 10 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Netac Scheda MicroSD da 128 GB a meno di 10 euro

L’interfaccia microsdxc supportate dalla scheda UHS-I, velocità classe U3/ V30. Trasferimento velocità di lettura fino a 100MB/s, scrittura 30 MB/s velocità (base a test interni; prestazioni possono essere inferiori a seconda del dispositivo host, interfaccia, condizioni di utilizzo e altri fattori.), il formato exFAT.

La scheda micro sd è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet Android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD. Applicazioni di Carico più Veloci con Prestazioni A1-rated: Prestazioni A1 è di 1500 iops letto, 500 iops in scrittura. Sulla base di test interni, i risultati possono variare in base al dispositivo host, il tipo di app e di altri fattori.

Il prezzo per il taglio di memoria da 128 GB è di soli 9.89 euro sulla piattaforma, che vi ricordo propone anche tante altre Schede MicroSD di vari tagli di memoria. Pensate che quella da 512 GB costa solo 34.53 euro. Visitate questo link per maggiori dettagli.