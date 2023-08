Se disponete di parecchi dispositivi da attaccare alle prese USB, l’unica soluzione per non avere in giro migliaia di cavi e trasformatori è una bella Baseus Docking Station USB.

Siete fortunati perché la piattaforma Amazon ne sta proponendo proprio una scontata del 16%. Scopriamo insieme le caratteristiche.

Baseus Docking Station USB in offerta su Amazon

Fino a 17 porte che consentono di collegare quasi tutti i dispositivi tramite un unico dispositivo. 3 porte HDMI 4K streaming diversi contenuti su ogni display, 100W PD, lettore di schede SD/TF, 3 USB 3.0, 2 USB 2.0. Nota: la docking station richiede un secondo adattatore di alimentazione tramite la porta PD USB-C, quando si ricarica il computer portatile.

Aumenta la produttività trasmettendo fino a 3 contenuti diversi su display. Goditi il trasferimento dati efficiente e la ricarica rapida grazie a tutte le porte ad alta velocità. Nota: MacOS non supporta la modalità MST, tutti gli schermi esterni mostrano solo lo stesso contenuto.

3 porte USB 3.0 offrono velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps per smartphone, tablet, unità flash, dischi rigidi e altri dispositivi di archiviazione esterni compatibili. 2 porte USB 2.0 per tastiera e mouse. Lettore di schede SD e TF integrato per una facile importazione ed esportazione di foto su schede di memoria da diversi dispositivi. 1000 Mbps connessione LAN Internet per una connessione di rete rapida e stabile. Tutto questo a soli 119.99 euro con la possibilità di aggiungere un coupon sconto di 10 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.