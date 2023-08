Molte volte trovare il televisore che rispecchi tutti i nostri desideri è molto difficile, soprattutto per la quantità di dispositivi che propone il mercato.

Se però siete alla ricerca di un televisore senza moltissime pretese, vi consigliamo di dare un’occhiata al Sony Bravia da 43 pollici in offerta su Amazon.

Sony Bravia in offerta su Amazon

Questo televisore dispone di un processore X1, che è la potenza dietro queste immagini luminose e colorate, analizza i contenuti in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutto ciò che guardi. L’esclusivo gruppo di X-Balanced speaker offre un suono di alta qualità e bassi potenti per un’esperienza audio più ricca, profonda e gratificante.

Il TV è stato progettato con stile minimalista per mantenere l’attenzione su ciò che è importante: l’immagine. Con una finitura sottile e un supporto fisso Slim Blade, l’X75WL si adatta a qualsiasi interno. Un’ottima TV per il gaming, l’X75WL è dotato della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

Accedi a oltre 700.000 film ed serie TV da tutti i tuoi servizi di streaming su questa Google TV, dove tutto è organizzato in base ai tuoi interessi personali. Puoi persino utilizzare la Ricerca vocale! Attualmente il modello da 43 pollici è proposto a soli 548 euro invece di 699 euro, scontato del 22%. Inoltre la piattaforma vi permette di aggiungere anche un coupon di 30 euro, per risparmiare ulteriormente. Maggiori dettagli a questo link.