Le microspie, cimici e microfoni piazzati ad hoc non esistono, purtroppo, solo nei film. Se avete il dubbio di essere ascoltati attraverso una cimice dovete acquistare questo prodotto proposto dalla piattaforma Amazon.

Stiamo parlando di un rivelatore di cimici, per fotocamera nascosta, rileva le microspie e qualsiasi altro strumento utilizzato per spiarci. Scopriamo insieme come funziona.

Rivelatore di cimici in offerta su Amazon

Il prodotto in questione rileva i microspie con tecnologia innovativa: Super Detector utilizza la tecnologia più recente per rilevare le seguenti aree: microspie, localizzatori di auto (cercatori), telecamere wireless (fori), telefoni cellulari, segnali GPS, strumenti di truffa per casinò e altro ancora. Grazie al chipset ultrasensibile aggiornato, accetta una gamma di frequenze più ampia rispetto ai normali rilevatori.

La sua gamma di frequenze va da 1MHz a 6,5GHMZ, pertanto può reagire a quasi tutti i trasmettitori (DECT, HF, CDMA, dispositivi wireless) con prestazioni di trasmissione normali. Questo rilevatore di segnali anti-spia adotta una tecnologia professionale di elaborazione del segnale. Tutti i tipi di rilevamento possono essere completati in pochi minuti, eliminando tutti i rischi di levitazione. Alta sensibilità e valore di mantenimento regolabile: il dispositivo di rilevamento del segnale può regolare la sensibilità in base alle esigenze effettive.

Se avete solo anche un piccolo dubbio di essere spiati, conviene spendere 39.99 euro per scoprirlo. Il prodotto è in offerta del 20% sulla piattaforma. Inoltre è anche possibile aggiungere un ulteriore sconto grazie al coupon del 10%. Seguite questo link per maggiori dettagli.