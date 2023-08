Il canone Rai, per chi non lo conoscesse, è il canone televisivo italiano che tutti i cittadini devono pagare. Da anni, la questione del pagamento del canone RAI è fortemente dibattuta. In quanto, sono molte le persone che sostengono che esso non abbia ragione di essere affrontato.

L’obbligo del pagamento di questa tassa è stato sancito direttamente dalla Legge n. 880/1938. Inizialmente, essa poteva essere pagata tramite bollettino postale. Tuttavia, in seguito a numerose situazioni di evasione fiscale, si è deciso di inserire il canone RAI direttamente sulla bolletta della luce Enel, modifica avvenuta nel 2016.

Ancora una volta, di fronte a questa ulteriore modifica, la questione è stata oggetto di numerosi dibattiti da parte di coloro che hanno giudicato l’inserimento del pagamento del canone all’interno della bolletta della luce, come una mossa anticostituzionale. Proprio perché non è detto che tutti i cittadini dispongano di un televisore o che comunque usufruiscano dei canali Rai.

In ogni caso, il pagamento del canone è di circa €90 che può essere sostenuto, in 10 rate di €9 ciascuna. Ma, visto che il pagamento della bolletta della luce è bimestrale, ogni due mesi i cittadini ricevono un aumento di €18,00 sulla bolletta della luce. Sia essa fornita da Enel o da qualsiasi altro operatore di energia elettrica.

Tipologie di esenzione per il pagamento del canone Rai

Sarete però felici di sapere che il canone RAI non è assolutamente una spesa obbligatoria ma, ci sono dei casi in cui, alcuni cittadini possono richiederne l’esenzione.

Ecco i casi in cui questo diventa possibile:

Se in nessuna delle case di vostra proprietà disponete di un televisore.

In questo caso però, l’esenzione non diventa automatica ma è necessario compilare “il modello di dichiarazione sostitutiva di non possesso” , ed inviarlo all’ Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, questa autocertificazione, è valida solamente per un anno , dopodiché sarà necessario ricompilarne un’altra ed inviarla nuovamente;

In questo caso però, l’esenzione non diventa automatica ma è necessario compilare , ed inviarlo all’ Tuttavia, questa autocertificazione, è , dopodiché sarà necessario ricompilarne un’altra ed inviarla nuovamente; Se hai almeno 75 anni ed un reddito inferiore a 6.713 euro l’anno.

Anche in questo caso, bisognerà compilare un modello, ovvero “ la dichiarazione sostitutiva esenzione over 75″;

ed un Anche in questo caso, bisognerà compilare un modello, ovvero “ Se sei un impiegato o un funzionale di un’ organizzazione Internazionale o un militare straniero. Esenzione valida con la compilazione della “dichiarazione sostitutiva esenzione per effetto di convenzioni internazionali”.

In ogni caso, seppure il canone RAI è presente sulla bolletta della luce, se si procede a pagare solo la corrente, escludendo il canone, non subirete lo stacco del servizio elettrico.

Ma potrete naturalmente incorrere a un altro tipo di sanzioni, come una lettera proveniente direttamente dall’Agenzia delle Entrate o un fermo auto.