Meta, come si è potuto notare solo nel mese di luglio, sta concentrando tutte le sue forze sul suo cavallo vincente: Whatsapp. Gli sviluppatori creano, praticamente in continuazione, nuove funzioni per rendere l’esperienza di messaggistica dei propri utenti sempre più creativa e straordinaria.

Una delle ultime novità, per ora destinate soprattutto a coloro che posseggono uno smartphone Android, è la funzionalità che permette di inviare videomessaggi brevi, precisamente della durata massima di sessanta secondi, in una piccola cornice dalla forma rotonda. Questo design differisce sicuramente dal classico formato video, inoltre la presenza di un pulsante permette l’invio immediato.

Come realizzare video brevi e simpatici

Una delle peculiarità di questa funzione di Whatsapp è quella, appunto, di inviare video rotondi di piccola durata. Non sono stati aggiunti ulteriori tasti, per non confondere troppo gli utenti, ma hanno semplicemente modificato, anzi potenziato, il tasto trovabile sulla destra con l’icona del microfono, usato solitamente per i messaggi audio.

Basterà premerci su, anche una volta sola, con una leggera pressione e il microfono diverrà una videocamera, facendo partire la registrazione del videomessaggio. Potrete riprendere qualsiasi cosa vi circondi (persone, cose, animali), fare dei video selfie ed inviare messaggi, ovviamente parlati.

Una volta cliccato il tasto, comparirà un cerchio nella quale verrà ripreso il video, poi partirà un timer e non vi resterà che registrare. Nel caso in cui vogliate cancellarlo, come per gli audio, vi basterà scorrere lateralmente.

Questi video, tuttavia, hanno una grave pecca: non sono condivisibili in alcun modo. Quindi se vorrete riprendere un momento speciale, vi consigliamo di usare la solita tattica aprendo la fotocamera del vostro smartphone.

C’è però stata una piccola discussione su questa funzione, che forse molti di voi capiranno: i nuovi video sono praticamente identici a quelli presenti da tempo su Telegram. Ah, birichino di un Zuckerberg.