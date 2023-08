Il sotto brand di Vivo si appresta ad annunciare sul mercato un nuovo smartphone di fascia alta super interessante. Si tratta in particolare del prossimo iQOO Z7 Pro, uno smartphone top di gamma che vanterà la presenza di un design molto curato ed avrà delle specifiche tecniche da urlo.

iQOO presenterà molto presto il nuovo top di gamma iQOO Z7 Pro, ecco cosa sappiamo

Il prossimo 31 agosto 2023 il produttore cinese iQOO presenterà in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo top di gamma iQOO Z7 Pro. Come già accennato, si tratterà di uno smartphone molto curato ed elegante dal punto di vista estetico.

Frontalmente l’azienda ha infatti deciso di adottare un display con i bordi curvi e tutto ciò dona una sensazione premium. Il pannello sarà un SuperAMOLED ed avrà una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sotto alla scocca,ci sarà uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7200.

Si tratta di un processore estremamente potente e che ha raggiunto su AnTuTu addirittura 700,000 punti. Saranno presenti ovviam diversi tagli di memoria con RAM e storage interno super veloci e rapidi. Anche il comparto fotografico non deluderà. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lo smartphone potrà contare su un sensore fotografico principale Aura Light da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo su questo nuovo top di gamma iQOO Z7 Pro. Nel corso dei prossimi giorni, immaginiamo che l’azienda rivelerà ulteriori dettagli tecnici interessanti.