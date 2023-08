Sembra che ci sia aria di cambiamento in casa Disney+. Secondo quanto è stato comunicato in queste ore, infatti, a novembre sarà stravolto tutto. Saranno infatti introdotti nuovi piani economici con pubblicità, mentre il piano attuale subirà invece un aumento del costo mensile. Vediamo qui di seguito tutte le novità.

Disney+ cambia tutto, a novembre nuovi piani economici con pubblicità

Sulla stregua di Netflix, anche Disney ha deciso di introdurre diverse novità sulla sua piattaforma di streaming. Come già accennato in apertura, infatti, a partire dal mese di novembre 2023 su Disney+ saranno introdotti nuovi piani economici. Il primo di questi è il piano Standard con pubblicità. Questo avrà un costo di 5,99 euro al mese e non includerà il download dei contenuti.

Ci sarà poi il piano Standard ad un costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno. Non è prevista in questo caso la pubblicità e sarà possibile scaricare i contenuti multimediali. Il piano che è al momento disponibile, invece, si chiamerà Premium. E proprio quest’ultimo subirà un aumento di prezzo rispetto ad ora. Il suo costo sarà infatti pari a 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno.

Per chi dispone dell’attuale piano, a partire da novembre 2023 passerà automaticamente al piano Premium. L’aumento di prezzo, invece, sarà introdotto dal 6 dicembre 2023. Per quanto riguarda i piani con pubblicità, Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA, ha così dichiarato:

“L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini.”