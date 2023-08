Il loro arrivo è ancora lontano ma ciò non sembra rappresentare un ostacolo per la macchina delle indiscrezioni, la quale proprio in questi ultimi giorni ha rivolto la sua attenzione ai Samsung Galaxy S24.

I top di gamma Samsung arriveranno soltanto nei primi mesi del 2024 ma gran parte delle possibili novità presenti sui tre dispositivi previsti sono state rivelate da un rapporto coreano condiviso in rete anche dal noto portale PhoneArena.com.

Samsung Galaxy S24: ecco tutti i dettagli sui top di gamma del 2024!

Le fonti ritengono che l’aggiornamento più rilevante riguarderà il display presente sui tre dispositivi. Samsung sarà in grado di realizzare dei pannelli che le consentiranno di lanciare dei dispositivi in grado di superare anche l’ormai prossimo al debutto iPhone 15. Molto probabilmente il display più sofisticato sarà prerogativa del Galaxy S24 Ultra ma anche il modello standard e il Galaxy S24 Plus vanteranno una straordinaria qualità d’immagine.

Come sempre Samsung effettuerà una distinzione destinando i suoi dispositivi al mercato statunitense con chip Qualcomm mentre nel resto del mondo saranno dotati di un chip Exynos 2400.

La maggior parte delle notizie fino ad ora trapelate fanno riferimento al modello di punta, il Samsung Galaxy S24 Ultra. Quest’ultimo potrebbe riceve parecchi aggiornamenti a partire dal materiale della sua scocca posteriore per arrivare al comparto fotografico. La fotocamera, appunto, sarà uno dei suoi punti più interessanti poiché dotata di un sensore principale Samsung ISOCELL HP2 da ben 200 MP, un ultra grandangolare da 12 MP, teleobiettivo 3x da 50 MP e teleobiettivo 10x da 10 MP.