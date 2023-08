Iliad si riprende tutti i clienti persi in passato, con il lancio di una nuovissima promozione che punta ad avvicinare il più possibile tutti coloro che vogliono spendere poco e godere di grandissimi contenuti.

Accedere alla promozione è davvero facile, poiché basterà recarsi direttamente sul sito ufficiale, e poi richiedere la spedizione della SIM direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, nemmeno di provenienza da uno specifico operatore telefonico.

Iliad, oggi sono gratis le offerte speciali

Il suo nome è Flash 180, si tratta della migliore promozione di Iliad di quest’ultimo periodo, in vendita a 9,99 euro al mese, con pagamento del canone tramite il credito residuo della SIM ricaricabile (no conto corrente o carta di credito). Il prezzo indicato è da considerarsi valido per sempre, ovvero non verranno applicate rimodulazioni di alcun tipo a tempo indeterminato.

Il bundle effettivamente incluso è comunque molto valido, poiché si tratta di una delle migliori promo del periodo, godendo a tutti gli effetti di 180 giga di traffico dati al mese, affiancati da ben minuti e SMS completamente illimitati. La navigazione, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, viene completamente garantita in 5G, con una velocità superiore al normale, o comunque ad altri operatori telefonici.

La promozione può essere richiesta anche presso le varie IliadBox, ma nel caso in cui optasse per l’attivazione online, ricordate che è previsto un costo di 9,99 euro da versare una tantum in fase iniziale.