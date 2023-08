Fare le pulizie può risultare davvero noioso e proprio per questo avere degli strumenti idonei come un aspirapolvere e una lavapavimenti possono aiutare in questa impresa. Abbiamo avuto modo di testare la Tineco Floor One S5 Pro 2 scoprendo tutte le sue funzionalità e testandola anche su un pavimento molto sporco. Andiamo a vedere com’è andata…

Design e Materiali

Tineco Floor One S5 Pro 2 presenta un design esteticamente identico al suo predecessore, il Tineco Floor One S5, con dimensioni di 110 x 27 x 25 cm e un peso di 4,5 kg quando i serbatoi dell’acqua sono vuoti. La base di ricarica misura invece 31 x 30 cm e include supporti per alloggiare gli accessori.

Nel pacchetto di dotazione si trova un assortimento ricco come consuetudine:

Tineco Floor One S5 Pro 2

Base di ricarica

Rullo di ricambio

Filtro di ricambio

Detergente

Alimentatore

Manuale multilingue inclusa l’italiano

Una caratteristica distintiva dei serbatoi, a differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, è la loro posizione verticale: il serbatoio per l’acqua sporca è frontale e ha una capacità di 0,7 litri, mentre quello per l’acqua pulita è posizionato nella parte posteriore con una capacità di 0,8 litri. Questa disposizione offre un design più snello pur mantenendo una capacità liquida considerevole.

Quando il serbatoio dell’acqua sporca è pieno, l’apparecchio si spegne e l’assistente vocale indica di svuotarlo. Allo stesso modo, quando il serbatoio dell’acqua pulita ha bisogno di essere riempito, l’assistente vocale fornisce un avviso, ma l’apparecchio non si spegne automaticamente.

Sulla parte superiore del corpo principale dell’aspirapolvere è presente un display di grandi dimensioni, che rappresenta un aggiornamento rispetto al modello Tineco Floor One S5. Si tratta di un LCD molto luminoso e di alta qualità che mostra tramite animazioni tutte le informazioni necessarie: la batteria rimanente, la modalità in uso e gli avvisi che si illuminano in caso di problemi, come quando è necessario svuotare il serbatoio dell’acqua sporca o eseguire il programma di autolavaggio. Un anello di luce intorno al bordo dello schermo cambia colore in base al livello di sporco rilevato. È rosso quando il robot individua un alto livello di sporco e diventa blu quando il pavimento è nuovamente pulito.

L’interruttore on/off è posizionato sull’impugnatura ergonomica, accanto al quale si trova un pulsante per passare dalla modalità automatica alla modalità massima, con il pulsante per l’autolavaggio in cima all’impugnatura.

Il Tineco Floor One S5 Pro 2 è dotato di un singolo rullo di 23 cm, molto facile da estrarre e lavare, che sul lato destro è quasi completamente a filo con la parete, consentendo una pulizia approfondita anche negli angoli. Inoltre, può inclinarsi fino a 142°, permettendo di raggiungere sotto la maggior parte dei mobili.

Funzioni

Il Tineco Floor One S5 Pro 2 presenta quattro modalità di funzionamento:

AUTO MAX Incredibly Liquid suction

Nella modalità AUTO, il sensore iLoop riconosce automaticamente la quantità di sporcizia presente e regola la potenza e il flusso d’acqua in base alle esigenze. Il sensore lavora in modo eccellente e reagisce rapidamente alle variazioni di sporcizia rilevate. Inoltre, il display mostra un anello che cambia progressivamente dal blu al rosso per segnalare l’intensità crescente della pulizia.

L’acqua pulita, mescolata con il detergente, viene inviata a un rullo che esegue una frizione sul pavimento in grado di rimuovere la maggior parte delle macchie già dal primo passaggio. Allo stesso tempo, lo sporco risultante viene aspirato e depositato nel serbatoio anteriore.

La modalità AUTO è davvero efficiente e garantisce una maggiore autonomia sia per la batteria (circa 35 minuti) che per l’acqua. In generale, è la modalità che utilizzo più frequentemente.

La modalità MAX è adatta a situazioni più complesse, come quando vi sono macchie più vecchie che si sono asciugate sul pavimento. La velocità del rullo, la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua vengono spinti al massimo per aumentare la capacità di pulizia, ovviamente a scapito dell’autonomia.

La modalità ULTRA è esclusiva di questo modello e rappresenta una delle caratteristiche che lo distinguono dal Tineco Floor One S5. In questa modalità, l’acqua viene elettrolizzata in 30 secondi, generando piccole quantità di cloro che hanno una funzione disinfettante senza la necessità di utilizzare detergenti aggiuntivi. Questo processo è molto conveniente e riduce l’impatto ambientale, consentendo di evitare l’uso di detergenti supplementari.

Per quanto riguarda lo sporco quotidiano presente sulle piastrelle, il Tineco Floor One S5 Pro 2 si comporta molto bene e riesce a rimuovere qualsiasi residuo con un solo passaggio. Anche nel caso di grandi quantità di liquidi (come vino o caffè), ma anche di sostanze dense come il condimento per barbecue, il dispositivo ha ottenuto prestazioni eccellenti, rimuovendo tutto fin dal primo colpo. Solo nel caso di sporco più datato è stato necessario passare più volte o utilizzare la modalità MAX.

Pulizia

Una delle caratteristiche salienti del Tineco Floor One S5 Pro 2 è la sua capacità di effettuare la pulizia automatica del rullo. Una volta tornato sulla base di ricarica, il dispositivo esegue una scansione del livello di sporco presente sul rullo della spazzola e, se necessario, Tineco richiederà di avviare la pulizia automatica. Questa operazione richiede circa due minuti, durante i quali l’acqua viene elettrolizzata come nella modalità ULTRA per scomporre eventuali carichi batterici. Si tratta di un processo completamente automatico e l’utente deve solamente attendere il completamento e poi svuotare il serbatoio dell’acqua sporca.

La base si occupa anche della ricarica, che richiede circa 4 ore per raggiungere il 100%. Questo tempo è inferiore alle 4/5 ore suggerite dal produttore. Una volta completamente carico, l’apparecchio offre un’autonomia di circa 35 minuti in modalità automatica, un valore che può variare in base alla quantità di sporco incontrata. In modalità MAX non ho superato i 27 minuti, comunque un valore considerevole.

Considerando anche i serbatoi di grandi dimensioni, è possibile affrontare anche sessioni di lavaggio prolungate senza preoccuparsi di interruzioni.

Uso e Manutenzione

L’uso e la manutenzione del Tineco Floor One S5 Pro 2 risultano estremamente agevoli e convenienti. Il serbatoio dell’acqua è facile da riempire e poiché è sufficiente una sola capsula di detergente per la pulizia, la confezione da 500 ml fornita nell’insieme durerà per diverse pulizie. L’aspirapolvere inizia sempre in modalità automatica, anche se è stata utilizzata la modalità MAX l’ultima volta. Il basso peso lo rende facilmente maneggevole anche nelle curve strette, inoltre il rullo ha un effetto di traino che alleggerisce la spinta necessaria.

La manutenzione è molto semplice: è sufficiente sollevare il coperchio superiore e sganciare l’attacco laterale del rullo, che è magnetico. Nella confezione è inclusa una spazzola per pulire la breve tratta di tubo tra il rullo e il serbatoio dell’acqua sporca, ma è utile anche per la pulizia dei serbatoi stessi. La confezione include inoltre un rullo di ricambio, consentendo di alternarli quando si desidera lavare quello in uso. È inoltre incluso un filtro di ricambio e una confezione di soluzione detergente.

I nuovi serbatoi più capienti si fanno sentire, soprattutto in modalità automatica che gestisce i flussi in modo ottimale: sono stato in grado di lavare per 15 minuti senza interruzioni. La modalità MAX è sicuramente più energivora e ho riscontrato una performance dimezzata rispetto alla modalità automatica.

Applicazione

Tineco mette a disposizione anche per questo prodotto la sua app. Le funzioni per le quali l’app è strettamente necessaria includono l’aggiornamento del firmware e la scelta della lingua/volume del feedback vocale.

Tuttavia, vi sono segnalazioni relative alle pulizie effettuate e soprattutto tutorial video per la manutenzione, molto utili per coloro che non sono particolarmente pratici con la tecnologia.

1 su 2

Conclusioni

Il Tineco Floor One S5 Pro 2 è senza dubbio un prodotto di fascia alta, frutto dell’ampia esperienza dell’azienda. In questa versione, l’aggiunta della modalità di asciugatura/aspirazione e l’innovativa modalità ULTRA sono aggiunte che giustificano la differenza di prezzo.

In generale, si tratta di un prodotto che semplifica notevolmente la pulizia quotidiana e non fa rimpiangere l’uso di mocio o stracci.

Il prezzo è tutto sommato adeguato, soprattutto quando è in offerta. Il prezzo di listino è di €629 ma attualmente su Amazon si può avere uno sconto di 100 €.