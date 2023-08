Very Mobile prova ad invogliare il consumatore medio ad attivare la sua promozione, con un’occasione davvero unica, a patto che la richiesta venga completata entro e non oltre il 21 agosto 2023.

Tutti coloro che sono in possesso di una SIM di un MVNO o di Iliad, non devono fare altro che collegarsi qui, e scegliere la variante più adatta alle proprie esigenze. Nel caso in cui non disponeste di una delle suddette SIM, ricordiamo che è possibile richiederla anche su nuove numerazioni.

Very Mobile, il doppio dei giga è in regalo

Il suo costo fisso è di soli 6,99 euro al mese, il canone deve essere versato con credito residuo della SIM ricaricabile, ricordando che non sono presenti vincoli contrattuali di alcun tipo, e che allo stesso tempo l’utente potrà abbandonare Very Mobile in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Inizialmente non viene richiesto nemmeno un centesimo, poiché SIM, attivazione e spedizione sono tutte completamente gratuite.

Il bundle a disposizione di base sarebbe illimitati minuti e SMS, da utilizzare per contattare chiunque si voglia, ed anche 100 giga al mese in 4G. Per l’occasione, e ricordiamo solamente fino al 21 agosto, l’utente potrà anche raddoppiare il numero di giga, raggiungendo la quota di 200 giga al mese.

Tutti gli interessati si possono affidare direttamente al sito, in modo tale da scoprire nel dettaglio la promozione, ancora prima di richiederla a tutti gli effetti. Al superamento del 21 agosto, sarà ancora attivabile, ma con 100 giga al mese.