ho.Mobile è un gestore telefonico virtuale piuttosto giovane. Il suo debutto ufficiale nel mercato delle telecomunicazioni italiane risale al 22 Giugno 2018.

Tale operatore prende la sua rete da Vodafone, uno dei migliori gestori telefonici presenti in Italia. Infatti Vodafone,risulta essere da sempre una sorta di firma di garanzia, per i livelli di copertura di rete e la qualità del servizio offerto.

Parlando di promozioni, ho.Mobile, in occasione dell’Estate, ha lanciato una promo super conveniente.

Si tratta dell’Operator Attack, destinata a terminare il 31 Luglio 2023, ma che sarà prorogata fino al 2 Agosto.

La promo è disponibile per tutti i nuovi clienti che intendono acquistare una nuova SIM, ma anche per coloro che vogliono effettuare una portabilità di numero mobile.

Gli utenti che potranno accedere alla promozione con la portabilità sono quelli provenienti da gestori quali: Iliad, Fastweb, Tim, CoopVoce, Rabona mobile, PosteMobile ed altri operatori virtuali.

Ho.Mobile: le caratteristiche dell’offerta del momento

Ma vediamo adesso in dettaglio quali sono i servizi offerti dalla suddetta promozione proposta da ho.Mobile.

Essa, al costo di 5,99 euro al mese, prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili; Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 100 Giga di Internet in 4G ;

di Internet in ; 30 Mbps di velocità in download e in upload;

di velocità in download e in upload; Rinnovo automatico dell’offerta;

dell’offerta; Altri servizi inclusi come: trasferimento di chiamata, avviso di chiamata, numero dedicato per credito residuo e navigazione tramite hotspot.

Non sono previsti costi di attivazione per coloro che decidono di attivare la SIM direttamente on-line. Inoltre, quest’ultima vi verrà spedita direttamente presso la vostra abitazione o a un centro di raccolta prestabilito. Se invece, la scheda viene acquistata all’interno di un negozio fisico autorizzato, il suo prezzo potrebbe variare a discrezione del rivenditore. Tuttavia, non dovrebbe costare più di 0,99 euro.