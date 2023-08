Amazon offre a 379€ un notebook Acer OTTIMO solo oggi

La ricerca del vostro notebook può anche fermarsi qui: lo avete trovato su Amazon e costa solo 379 €. Si tratta di un dispositivo davvero perfetto per ogni tipo di utilizzo visto che ha uno schermo abbastanza grande, un processore performante e ottime caratteristiche tecniche in generale.

Per avere tutti i super prezzi in esclusiva basterà semplicemente iscriversi ai nostri tre canali Telegram ufficiali, tutti dedicati alle offerte di Amazon che arrivano giorno per giorno.

Sia la tecnologia che tutti gli altri ambiti vengono ogni giorno monitorati costantemente, con ogni canale che lancerà più di 60 offerte al suo interno. Proprio in questo modo potrete ricevere una notifica istantanea con il prodotto in sconto, magari prendendolo al volo direttamente dal link incorporato. Proprio qui in basso trovate i collegamenti diretti per l’accesso ai suddetti canali Telegram. Non ci sarà bisogno di registrazione visto che l’accesso sarà istantaneo e gratuito:

Un computer del genere difficilmente costa così poco, ecco il notebook Acer su Amazon

Si parte da un processore Intel Core i3 1115G4, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna SSD. Il notebook di Acer è molto interessante per questo e per il suo schermo da 15.6 pollici in FHD di tipo LED. A bordo il sistema operativo sarà Windows 11 Home in versione S, da settare come vorrete. La variante di colore venduta su Amazon sarà la Silver.

Poterlo acquistare oggi a soli 379 €, bisogna solo aggiungerlo al carrello. Potrete beneficiare dello sconto del 10% su Amazon che lo detiene in esclusiva. Ovviamente ci saranno anche due anni di garanzia.