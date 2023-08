I prezzi attivati nel periodo da Trony vogliono letteralmente fare la guerra ad Amazon, per questo motivo è possibile trovare un ottimo risparmio che aiuta il consumatore finale a spendere pochissimo, senza mai obbligarlo a prendere decisioni particolarmente importanti sui prodotti disponibili.

L’unica cosa da tenere bene a mente riguarda la necessità di fare affidamento sui negozi fisici in Italia per l’acquisto di nuovi dispositivi, poichè al momento attuale gli stessi sconti non sono disponibili online sul sito ufficiale, obbligando difatti il consumatore a recarsi sempre personalmente presso gli stessi per completarli.

Le offerte Amazon sono disponibili per pochissimo tempo sul nostro canale Telegram ufficiale, approfittatene subito ed avrete i codici sconto gratis disponibili sul vostro smartphone.

Trony, le nuove offerte ed anche i prezzi migliori

Il volantino Trony parte subito col botto, mettendo le cose in chiaro per gli utenti che vogliono acquistare un prodotto di casa Apple. All’interno della campagna si trova difatti l’Apple iPhone 14 Pro, uno dei top di gamma più desiderati del momento, ma costa 1249 euro.

Molto migliori sono gli sconti applicati sui dispositivi con sistema operativo Android, per i quali è possibile spendere solamente 649 euro, e mettere ugualmente le mani su Oppo Reno10 Pro ed anche Samsung Galaxy S22, senza comunque dimenticarsi di Xiaomi 13 Lite, Redmi 10 2022, Redmi 10C, Oppo A96, Oppo Reno10, Galaxy A04s, Redmi Note 11S o similari.

Il volantino spazia tra innumerevoli categorie merceologiche, ma se lo volete approfondire nel dettaglio, consigliamo comunque di aprire il sito, oppure anche di scorrere la sottostante galleria fotografica.