Le tasse, almeno per quanto riguarda il popolo italico, sono da sempre il tallone d’Achille, la nemesi con cui è necessario scontrarsi quotidianamente, nell’eterna lotta esistente tra l’evasione fiscale, ed uno Stato che sembra voler chiamare ogni giorno sempre più tasse. Il discorso viene esteso anche al bollo auto, un’imposta ritenuta da molti incostituzionale, che al giorno d’oggi risulta essere davvero difficile da digerire, ma che allo stesso tempo presenta una piccola scappatoia.

Come ormai ben sapete, il bollo auto è un’imposta regionale, che deve essere versata dal pubblico con cadenza annuale, e dal valore direttamente proporzionale alla potenza della propria vettura. Proprio perché è una tassa regionale, può variare in relazione all’area di pertinenza, ma coloro che volessero acquistare nel periodo corrente una vettura elettrica, possono godere di agevolazioni non di poco conto.

Bollo auto, la notizia vi lascerà davvero a bocca aperta

Gli incentivi, a conti fatti, non riguardano solamente l’acquisto, quindi con altrettante riduzioni, del mezzo desiderato, quanto proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto per un periodo variabile. In media parliamo di 3-5 anni dall’acquisto, che si estende a tutta la vita del mezzo solamente in Piemonte e Lombardia.

E’ bene sapere che la suddetta esenzione è da considerarsi collegata al mezzo stesso, ciò sta a significare che nel momento in cui lo si dovesse vendere, eventualmente per acquistarne uno con motore termico, si tornerebbe a pagare il bollo auto, cedendo l’esenzione all’acquirente.