WhatsApp è una fucina di nuove funzioni, ogni giorno Meta è infatti stata in grado di mettere a disposizione dei consumatori ottime soluzioni che permettessero loro di godere di un’esperienza il più vicina possibile a quella della rivale di sempre: Telegram.

Con l’inizio del mese di Agosto, ed ormai completato il giro di boa del 2023, è bene tirare le somme e capire quali sono state le più grandi novità dell’anno. Al primo posto di questa speciale classifica non possiamo non annoverare la modifica dei messaggi inviati; l’abbiamo attesa per lungo tempo, e finalmente gli utenti possono modificare ciò che hanno scritto ed inviato ai propri contatti, a patto che lo facciano entro 15 minuti dalla scrittura.

WhatsApp, scoperte funzioni inedite ed esclusive

Uno dei più grandi limiti di WhatsApp è sempre stato quello di obbligare l’utente ad utilizzare solamente l’account su un unico smartphone; nel 2023 è cambiato tutto, infatti è oggi possibile attivare WhatsApp, o meglio lo stesso identico account, su due dispositivi in contemporanea.

In ultimo abbiamo sicuramente apprezzato l’attenzione alla privacy da parte di Meta, attenta ad aggiungere la possibilità di proteggere l’account con password di scurezza, impronta digitale o anche ad esempio lo sblocco con il viso sui prodotti Apple. Tutte queste new entries hanno sicuramente incrementato la sicurezza, non tanto per quanto riguarda l’invio dei messaggi, quanto proprio l’accesso alle chat da persone esterne ed eventualmente non autorizzate.