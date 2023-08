Se state cercando uno smartphone di buon livello ad un costo interessante abbiamo la soluzione che fa per voi, almeno Amazon ha la soluzione per voi.

La piattaforma di e-commerce sta infatti proponendo lo smartphone Xiaomi Redmi 9A ad un prezzo molto interessante, solo 70 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi 9A scontatissimo su Amazon

Redmi 9A è un smartphone Android di fascia media, ideale per chi non ha troppe pretese ma che non vuole rinunciare ad un bel display touchscreen. Le funzioni offerte da questo Redmi 9A sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Al top di gamma il trasferimento dati e la navigazione in internet grazie al modulo LTE 4G.

Monta un processore Helio G25 MediaTek con GPU PowerVR GE8320, 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 512 GB. Sul retro monta una fotocamera da 13 megapixel mentre sulla parte anteriore un sensore da 5 megapixel.

Dispone di una batteria da 5.000 mAh ed un sistema operativo pre installato Android 10 con personalizzazione MIUI 11. Questo smartphone è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 71.41 euro invece di 119.90 euro, scontato appunto del 40%. Visitate questo link per maggiori dettagli.