Ci sarà un giorno in cui Whatsapp non lancerà una nuova funzionalità per i propri utenti? Crediamo di no. L’app di messaggistica ora offe anche la possibilità di creare videomessaggi istantanei. L’annuncio arriva dallo stesso Mark Zuckerberg a poche ore dalla pubblicazione dei dati trimestrali.

Questi dati hanno evidenziato che la sua scommessa sul Metaverso abbia inflitto un brutto colpo a META, mandando in fumo 21 miliardi di dollari. Forse questo spiega il motivo per il quale META si stia tanto focalizzando su uno dei suoi servizi più forti, proponendo sempre più novità.

Come funzionano i Videomessaggi Istantanei Whatsapp

Fra poco sarà possibile registrare e condividere brevi video direttamente dalla chat di WhatsApp. L’idea nasce da analisi che hanno evidenziato quanto gli utenti utilizzino frequentemente i messaggi vocali. Con questa funzione Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare delle persone, inviando messaggi con la voce, senza doversi telefonare. L’evoluzione diretta per META è stata proprio la creazione dei nuovi videomessaggi istantanei.

Questi avranno un durata massima di 60 secondi. Lo scopo è sfruttare il video per trasmettere tutte le emozioni che dal semplice messaggio vocale non trasparirebbero, ma che dalle espressioni facciali o altro sarebbero evidenti. Il rilascio globale delle videochiamate richiederà però ancora alcuni giorni.

Come si invia un videomessaggio

Le istruzioni date da Meta spiegano che inviare un videomessaggio istantaneo è semplice quanto inviare un messaggio vocale. Vi basterà toccare l’icona del microfono per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare.

Potrete anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio, per attivarlo basterà toccare il video. I videomessaggi, così come le chat, sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la privacy e la sicurezza.

Di certo una persona appena sveglia preferirà puntare sul vocale piuttosto che inquadrare la propria faccia assonnata.

Un appunto finale: non vi ricorda la funzionalità identica esistente da ormai anni di un’altra famosa app di messaggistica? META crederai anche di proporre cose nuove, ma noi vediamo l’ennesimo “plagio” di Telegram. Chissà se i mini video avranno più successo su Whatsapp.