Rabona Mobile non funziona correttamente da ormai quattro mesi. L‘operatore di telefonia mobile ha perso la connessione internet ad aprile e gli SMS non funzionano da marzo di quest’anno. Si tratta di una situazione critica dovuta ad una controversia tra Rabona, il fornitore di rete Vodafone e l‘aggregatore Printron.

Quando nacque, l’operatore telefonico si dimostrò subito un valido avversario per i suoi competitor più conosciuti. Nel momento in cui furono lanciate le prime schede SIM, firmò un accordo milionario di fornitura dei servizi con Vodafone. Mal lo scorso giugno la batosta: i suoi operatori “collaboratori” hanno deciso di tirarsi indietro.

Ad inizio Luglio, tuttavia, il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di ricorso presentata da Rabon, tuttavia non ha ancora definito il “colpevole” della situazione. Ha però sottolineato che i clienti Rabona Mobile non potevano continuare a pagare per una situazione dipesa da terzi.

Qual è lo stato della controversia Rabona Mobile-Vodafone-Plintron ora?

Lo situazione pare ancora essersi congelata: nessuna decisione è stata presa da parte degli operatori in “lotta”. Ma c’è una buona notizia. Pian piano i clienti stanno riavendo indietro i servizi per cui pagano mensilmente, ma molti stanno prendendo la scelta di cambiare operatore, portando a una netta perdita della clientela.

Nel frattempo, è possibile ancora acquistare SIM Rabona Mobile. L’unico motivo per averle all’interno del proprio smartphone ora è per ricevere chiamate ed SMS in entrata ed aspettare che gli altri servizi vengano riattivati. Purtroppo gli utenti restano in balia delle onde, in quanto i gestori dell’operatore e il tribunale devono determinare il futuro delle operazioni.

A Rabona Mobile non resta che sperare per il meglio. Intanto, continua a proporre sul suo sito ufficiale le offerte dal nome calcistico che l’hanno resa famosa.