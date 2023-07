Il produttore cinese Honor continua ad ampliare la sua proposta. Questa volta l’azienda ha deciso di annunciare ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato, ovvero il nuovo Honor X6a. Tra le sue caratteristiche, spicca la presenza di un display con refresh rate da 90Hz.

Honor annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Honor X6a con display a 90Hz

Honor X6a è la nuova proposta del noto produttore cinese ed è stato annunciato in queste ore in Regno Unito. Come già accennato in apertura, si tratta di uno smartphone entry-level ma non per questo presenta una scheda tecnica scadente.

Tra le caratteristiche principali, spicca infatti la presenza di un ampio display con refresh rate da 90Hz. Il pannello è un TFT LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari a HD+. Sotto alla scocca troviamo un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G36. Quest’ultimo viene supportato da tagli di memoria comprendenti 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

La batteria ha una capienza di 5200 mah e lo smartphone può contare sulla ricarica rapida da 22.5W. Il comparto fotografico comprende invece tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 2 e 2 MP più un piccolo flash LED. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 5 MP ed è collocata in un notch a goccia. Non manca poi il jack audio per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor X6a è stato annunciato per il Regno Unito ad un prezzo di circa 150 euro al cambio.