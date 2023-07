La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo ad un prezzo quasi ridicolo un ottimo campanello senza fili, che potrebbe tornarvi utile in parecchie situazioni.

Una di queste situazioni è per esempio se non avete a disposizione, fuori dalla porta, una presa di corrente alla quale attaccare un vero e proprio campanello e non avete tempo/voglia di rompere il muro. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Campanello senza fili in offerta su Amazon

Questo campanello dispone di una portata wireless di 1500 piedi. Il campanello wireless è costruito con uno speciale microchip e una tecnologia brevettata. Questi campanelli wireless possono essere collegati in remoto fino a 457 metri/1500 piedi in un’area aperta senza interferire con altri dispositivi in casa.

Il ricevitore del campanello wireless plug-in ha 55 campanelli e 5 livelli di volume regolabili da 0 a 110 dB. Il volume può soddisfare le esigenze degli anziani e i rintocchi natalizi che ha possono essere un buon regalo di Natale per genitori e amici. Resistente alle intemperie e durevole. Il trasmettitore ha un grado di protezione dalle intemperie IP55 e può resistere a condizioni meteorologiche avverse tra -22 ° F e 158 ° F.

Cosa non scontata, l’installazione è davvero facilissima, basta collegare il ricevitore alla presa di corrente all’interno, quindi utilizzare le viti o gli adesivi in dotazione per fissare il trasmettitore sulla parete esterna. Attualmente è proposto nel colore bianco a 10.37 euro e nel colore nero a 11.03 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.