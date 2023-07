Se state cercando uno smartwatch “sportivo”, che vi permetta di monitorare tutti i vostri passi, la vostra salute e molto altro, ad un prezzo ragionevole, abbiamo il prodotto che fa per voi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo lo smartwatch Amazfit T-Rex Pro ad un prezzo scontatissimo, con anche un coupon da 15 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazfit T-Rex Pro in offerta su Amazon

Con un grado di 10 ATM, l’orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro è resistente all’acqua fino a una profondità di 100 metri e può accompagnarti mentre navighi, nuoti o esplori insieme il misterioso mondo sottomarino. L’orologio sportivo Amazfit T-Rex Pro offre oltre 100 modalità sportive e può essere utilizzato per monitorare dati critici come frequenza cardiaca durante l’allenamento, distanza percorsa, velocità di movimento e calorie bruciate in tempo reale per la maggior parte delle modalità sportive, per aiutarti a monitorare e migliorare la tua prestazione atletica.

Quando è completamente carico, puoi rilassarti e goderti fino a 18 giorni di attività e progredire con un utilizzo normale, o fino a 9 giorni con un utilizzo intenso, o il tempo di lavoro continuo del GPS: fino a 40 ore. Una carica per l’accompagnamento di Amazfit T Rex Pro di 18 giorni. Amazfit T-Rex Pro è dotato di uno schermo a colori AMOLED HD da 1,3 pollici sempre attivo.

Lo smartwatch Amazfit T-Rex Pro ti avvisa di eventuali messaggi di testo o chiamate in arrivo, allarmi ed eventi programmati, per evitare di perdere informazioni importanti. Può anche controllare facilmente la riproduzione musicale dal tuo telefono cellulare tramite Bluetooth, in modo che tu possa goderti le tue playlist preferite in movimento. Potete acquistarlo, a questo link, a soli 134.90 euro invece di 169.90 euro, aggiungendo anche un coupon di 15 euro di sconto.