WhatsApp sta subendo, come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, un vero e proprio restyling grafico, a causa della necessità di adattarsi alle richieste del Material Design, piccoli cambiamenti che potrebbero stravolgere l’esperienza di coloro che sono soliti utilizzarla, ma non termina qui.

Stando a quanto scoperto dall’ultima beta, la 2.23.16.3, dovremmo vedere l’introduzione di una icona mai vista prima d’ora, intitolata “Crea Gruppo“, all’interno della schermata di inoltro. In questo modo WhatsApp permetterebbe all’utente finale di creare rapidamente un gruppo, senza dover passare tra menù troppo complessi, basterà selezionare gli utenti che si desidera aggiungere, ed il gioco è pressoché fatto, con l’invio del messaggio di invito a tutti i coinvolti. Un’opzione che dovrebbe permettere un risparmio temporale notevole, facilitando di molto un passaggio non sempre ben accetto dagli utenti.

WhatsApp, cosa ci aspetta nel futuro

Le novità che ci aspettano in futuro non si fermano qui, secondo quanto appreso assisteremo ad un restyling del concetto di Stato, con un sistema che dovrebbe ricordare maggiormente quanto visto su Instagram, al contrario ad esempio di una classica applicazione di messaggistica istantanea.

Al momento attuale non sappiamo quando effettivamente le novità verranno introdotte, non ci resta che attendere e sperare di vederle quanto prima. Il consiglio che vi diamo è di mantenere il vostro smartphone sempre aggiornato, controllando periodicamente sul Play Store se fosse disponibile il download dell’update.