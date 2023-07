1Mobile è un operatore telefonico virtuale, nato nel 2007, che si appoggia alla rete mobile Vodafone per mettere a disposizione i suoi vantaggiosi servizi a tutti i suoi utenti.

La sua grande forza sta nel proporre offerte per smartphone voce e dati o solo dati che mettono a disposizione buoni quantitativi di Giga a costi super convenienti. Inoltre, nel suo portafoglio, vi sono anche promozioni mobili anche per chi viaggia all’estero.

Le Offerte 1Mobile per Portabilità e Nuovi Numeri

Chi desidera passare a 1Mobile, attivando un’offerta sul proprio smartphone, ha a disposizione un ampio ventaglio di proposte. Trattandosi di un operatore virtuale, 1Mobile mette a disposizione degli utenti offerte su rete 5G. L’operatore, come detto in precedenza, si appoggia alla rete Vodafone che è caratterizzata da una copertura molto estesa nel nostro Paese: raggiunge, infatti, il 99% della popolazione. Le SIM 1Mobile sono anche dotate della tecnologia Volte, Voice Over LTE, una funzione che consente di effettuare chiamate utilizzando la rete 4G LTE per una migliore qualità audio.

I clienti che vogliono cambiare o passare all’operatore, possono scegliere, ad esempio, tra una di queste offerte sotto i 10 euro ricche di vantaggi:

Top Reward : 120 Giga Minuti illimitati 50 SMS a 9,99 euro al mese. Il costo scende a 7,99 € dal 3° rinnovo e il pacchetto aumenta di 20 Giga;

: 120 Giga Minuti illimitati 50 SMS a 9,99 euro al mese. Il costo scende a 7,99 € dal 3° rinnovo e il pacchetto aumenta di 20 Giga; Special 160 : 160 Giga, Minuti illimitati, 60 SMS a soli 8,99 euro al mese;

: 160 Giga, Minuti illimitati, 60 SMS a soli 8,99 euro al mese; Special XPlus:70 Giga, Minuti illimitati; 50 SMS al costo di 8,99 euro al mese. Inoltte, dall 3° rinnovo, il pacchetto sale di 30 Giga.

Queste sono solo alcune delle offerte disponibili, basta recarsi sul sito ufficiale per poterle consultare e valutare tutte.

Porta un Amico!27

Per chi è già utente c’è inoltrerò una notizia fantastica. 1Mobile regala fino a 25€ di credito e fino a 25 Giga di traffico dati con la promo Porta un Amico. L’iniziativa consente ai clienti dell’operatore di trarre vantaggio dal portare amici ad 1Mobile, guadagnando 5€ di ricarica e 5 GB di internet!

Vi consigliamo di consultare il sito per maggiori informazioni.