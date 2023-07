La Serie A TIM ricomincerà tra meno di un mese, e dopo la decisione di DAZN di aumentare i prezzi degli abbonamenti, gli stessi utenti sono a tutti gli effetti sul piede di guerra. Le cifre da pagare sono sempre più alte, ma non è questo il problema, la lamentela più che altro riguarda il servizio offerto dalla stessa DAZN, non ritenuto all’altezza della situazione, non giustificando così la spesa finale da sostenere.

La stagione 2023/2024 sarà l’ultima in cui DAZN detiene la totalità dei diritti televisivi, con 3 partite in condivisione con Sky, infatti in questo periodo si sta discutendo apertamente del futuro, con tante novità in merito alle offerte delle emittenti televisive sull’acquisto del prossimo triennio di diritti TV (ricordiamo che infatti vengono venduti di 3 anni in 3 anni).

Serie A TIM, come sarà il futuro? e Sky?

Il futuro non sembra assolutamente essere scritto, infatti Amazon e Mediaset si sono tagliate fuori dalla corsa (anche se si parla di un ritorno di quest’ultima), le ultime a contendersi il bottino sono DAZN e Sky. Al momento attuale esiste una Legge che vieta la vendita ad un singolo destinatario dell’intero pacchetto, sembra che comunque possa essere DAZN a vincere sulle rivali, con un’offerta di 700 milioni di euro a stagione (vicina al miliardo richiesto dalla Lega Calcio) per i prossimi 5 anni.

Gli utenti sperano in Sky, anche se sembra essere una speranza vana, infatti l’azienda d’oltremanica ritiene il calcio italiano stagnante, e potrebbe decidere di investire il proprio denaro in altri progetti sportivi. Una piccola parte delle partite dovrebbe comunque arrivare sulla pay TV, proprio perché al momento DAZN non può per Legge acquisire tutti i diritti.