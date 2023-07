È arrivato il momento per Oppo di annunciare ufficialmente un nuovo smartphone super. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore cinese ha tolto i veli sul suo nuovo Oppo K11. Si tratta di un dispositivo molto interessante e che presenta alcune caratteristiche notevoli per questa fascia di prezzo. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo presenta in veste ufficiale il nuovo mid-range Oppo K11

Oppo K11 è stato in queste settimane il protagonista di svariati rumors e leaks. Come già accennato in apertura, però, in queste ultime ore il produttore cinese Oppo lo ha presentato ufficialmente sul mercato. Questo nuovo smartphone appartiene alla fascia media del mercato, ma presenta comunque delle caratteristiche di rilievo.

Tra queste, spicca sul fronte la presenza di un grande display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello in risoluzione FullHD+ con una diagonale da 6.7 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il display integra al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco. In alto trova poi posto una fotocamera anteriore da 16 MP in un piccolo foro.

Le prestazioni questa volta sono affidate al soc Snapdragon 782G con fino a ben 12 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. Posteriormente sono poi collocati tre fotocamere rispettivamente da 50, 8 e 2 MP. Non manca poi nemmeno una batteria molto capiente da 5000 mah con supporto addirittura alla ricarica rapida da 100W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo K11 sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Moon Shadow Gray e Glacier Blue ad un prezzo iniziale di circa 240 euro al cambio attuale.