Netflix, arriva la nuova funzione My Netflix solo per alcuni utenti

Netflix ha annunciato durante le ultime ore che sta lanciando pian piano una nuova funzionalità per la sua applicazione destinata ai dispositivi mobili. Secondo quanto riportato la nuova feature si chiamerebbe My Netflix, soluzione molto utile solo per gli utenti iOS ad Android.

Questi avranno a disposizione delle vere scorciatoie per ricevere aiuto nel trovare qualcosa da guardare sulla piattaforma streaming. La nuova sezione di Netflix mostrerà infatti tutti i contenuti che sono stati scaricati di recente tra film e serie TV, o magari tutti quelli a cui è stato messo un semplice “mi piace”. Ovviamente non saranno esclusi dalla lista tutti i contenuti che sono stati salvati di proposito per visualizzarli in un secondo momento.

My Netflix, questa è la nuova feature della piattaforma streaming più famosa al mondo

Grazie a questa nuova funzione gli utenti di Netflix potranno controllare le loro preferenze ovunque si trovino. Sarà possibile ovviamente anche visitare la homepage o altre parti dell’applicazione per vedere l’intera libreria di Netflix. La nuova sezione riesce inoltre ad imparare dalle abitudini degli utenti, i quali dunque se salveranno contenuti di un determinato genere, se ne troveranno altri simili all’interno del nuovo hub.

Almeno inizialmente la funzionalità sarà disponibile solo per gli utenti iOS, con la piattaforma Android che la riceverà nelle prossime settimane. Per trovare la sezione My Netflix, bisogna solo cercare nell’angolo in basso a destra del display. Questa è solo una delle tante novità che Netflix ha intenzione di lanciare prossimamente, al fine ovviamente di distanziare la concorrenza.