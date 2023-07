I prezzi da Euronics sono letteralmente in caduta libera, solo per poco tempo gli utenti possono pensare di mettere le mani su prodotti di ottimo livello, ed avere ugualmente la certezza di riuscire a spendere cifre tutt’altro che elevate. Il risparmio è notevole, sebbene comunque siano necessarie alcune precauzioni.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui vi avvicinate al mondo di Euronics, è la sua regionalità, ovvero le campagne promozionali del brand potrebbero variare in relazione all’area di appartenenza. Oltre a questo, ricordatevi che la maggior parte degli sconti è attiva solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli ordini non potranno essere completati online sul sito.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon disponibili in esclusiva assoluta, le potete avere solo oggi gratis sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram.

Euronics, le occasioni che nessuno si aspettava di vedere

Le occasioni per risparmiare da euronics sono davvero ghiottissime, e non dovete assolutamente perderle di vista per avere comunque la certezza di poter mettere le mani su alcuni dei migliori smartphone, senza spese pazze o eccessive. Il focus è diretto su una selezione di prodotti Apple, tra cui troviamo iPhone 14 Pro, proposto al pubblico a 1149 euro, ma anche il fratello minore, iPhone 14 Plus, disponibile all’acquisto a 999 euro. Nell’eventualità in cui vogliate entrare nel mondo Apple, ma non siate disposti a spendere cifre eccessive, sappiate che potrete comunque pensare di acquistare un buon iPhone 11, disponibile a 499 euro.

Non mancano chiaramente all’appello tante altre offerte speciali legate a dispositivi con sistema operativo Android, ma per scoprirle nel dettaglio vi rimandiamo al sito ufficiale o le pagine inserite poco sotto.