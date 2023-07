Ci sono moltissime cuffie Bluetooth sul mercato e trovare quella adatta a noi non è semplice. Ognuno di noi si trova più comodo con un determinato gommino per le orecchie, per esempio.

Se foste interessati ad acquistare un nuovo paio di cuffie Bluetooth, vogliamo farvi sapere che la piattaforma Amazon sta proponendo in offerta le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro in offerta su Amazon

Queste cuffie dispongono della cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB per ridurre efficacemente il rumore indesiderato consentendo di ascoltare la musica in pace e silenzio; Inoltre, con il triplo microfono per le chiamate si può ottenere un audio cristallino, ovunque ti trovi. Sono supportate da Hi-Res Audio Wireless immersivo per un’esperienza coinvolgente; Compatibile con varie sorgenti audio e dispositivi di riproduzione.

Dispongono di una batteria di lunghissima durata, potete ascoltare fino a 9 ore con una sola ricarica o fino a 36 ore con la custodia di ricarica; Se hai fretta e dimentichi di ricaricare, gli auricolari possono riprodurre fino a 2 ore di musica dopo una ricarica rapida di 5 minuti. Non manca la connettività intelligente a due dispositivi, potete passare facilmente dallo smartphone al computer.

Hanno inoltre un design ergonomico per indossarle comodamente, comandi a sfioramento per poter controllare la musica e cambiare modalità con le dita. Costano solamente 61.80 euro invece di 99.99 euro, scontate del 38%. Visitate questo link per maggiori dettagli.