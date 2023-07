Come ben saprete la piattaforma di e-commerce Amazon non vende solamente prodotti di terze parti, anzi. Propone molte volte dei prodotti marchiati Amazon ad un prezzo molto competitivo.

Oggi per esempio, abbiamo scovato delle cuffie Bluetooth, le Eonobuds 2 in super offerta. Andiamo a scoprire alcune caratteristiche.

Cuffie Bluetooth Eonobuds 2 in offerta su Amazon

Le cuffie Bluetooth in questione dispongono di un audio molto buono, con microfoni integrati di alta qualità con tecnologia di rendering lossless HD, che permette di riprodurre un suono incredibile, con bassi profondi e alti chiari. La tecnologia di cancellazione del rumore smart per le chiamate e il design in-ear rendono le tue conversazioni chiare e cristalline, dandoti un suono stereo avvolgente e senza fili.

I driver in grafene rendono il suono cristallino e perfetto; sono 100 volte più resistenti dell’acciaio e il 35% più leggeri rispetto ai driver con diaframmi tradizionali. L’oscillazione di massima precisione rende la musica più profonda e piena su tutte le frequenze. Le cuffie garantiscono 24 ore di autonomia in riproduzione e dispongono di una ricarica veloce.

Il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. Libera le tue mani quanto la tua passione per la musica: la protezione IPX7 è in grado di resistere a pioggia e sudore. e può essere tenuta in tasca o in mano quando devi ricaricare i tuoi auricolari fuori casa. Costano solo 21.19 euro invece di 23.55 euro, a cui è possibile aggiungere uno sconto del 5%. Seguite questo link per maggiori dettagli.