Un volantino Euronics più unico che raro è stato attivato in questi giorni nella maggior parte dei punti vendita in Italia, con la possibilità di approfittare di un rapporto qualità/prezzo decisamente convincente, anche se è necessario prestare attenzione alla dislocazione e disponibilità territoriale.

Il risparmio da Euronics ha raggiunto proprio in questi giorni i massimi livelli, gli utenti non devono fare altro che recarsi personalmente in negozio per essere sicuri di avere libero accesso agli sconti più speciali, riuscendo così a spendere molto poco, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale. Ricordiamo solamente di prestare attenzione, come al solito del resto, alle possibili differenze legate alla dislocazione territoriale.

Euronics, quali sono i prodotti più in voga al momento

I prezzi da Euronics sono davvero imbattibili, gli utenti si ritrovano in men che non si dica a poter approfittare di un risparmio più unico che raro, con la possibilità di acquistare anche alcuni veri e propri top di gamma. Tra i modelli da non perdere assolutamente di vista non possiamo che annoverare Apple iPhone 14 Pro, disponibile a 1149 euro, oppure anche il fratello minore, iPhone 14 Plus, il cui prezzo comunque si aggira sui 999 euro. Gli utenti che vogliono entrare nel mondo Apple, ma non vogliono spendere eccessivamente, possono comunque pensare di fare affidamento sull’Apple iPhone 11, riuscendo così a spendere 499 euro.

Sempre restando nel mondo smartphone, ma buttandosi a capofitto in quello Android, ecco arrivare vari medi di gamma Galaxy, come Galaxy A54 a 399 euro, oppure Galaxy A34, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 329 euro. I dettagli sono disponibili online sul sito, mentre qui sotto trovate le pagine.