Secondo un nuovo accordo firmato con Sony, Microsoft acconsentirà a mantenere Call of Duty su PlayStation dopo aver acquistato la società che si occupa della realizzazione vera e propria del videogioco.

I produttori di Xbox e PlayStation sono stati coinvolti in una guerra a volte davvero senza sosta negli ultimi mesi. Microsoft ha puntato sull’acquisto di Activision Blizzard, lo sviluppatore di giochi tra cui Call of Duty. Le obiezioni di Sony si incentrano sul fatto che l’accordo darebbe a Microsoft un controllo eccessivo sul mercato dei giochi, dato il predominio di Call of Duty tra i giocatori su console.

Tali obiezioni hanno portato a udienze legali, nonché all’opposizione delle autorità di regolamentazione e delle autorità garanti della concorrenza. A volte, quelle obiezioni legali hanno cercato di far deragliare l’accordo, che sarebbe la più grande acquisizione di un videogioco di sempre se completata. Tuttavia, Microsoft ha annunciato di aver firmato un “accordo vincolante” per rendere i giochi disponibili su altre console quando l’accordo sarà completo.

Call of Duty conteso tra Sony e Microsoft ma alla fine le due aziende scendono a compromessi nel nuovo accordo

L’accordo potrebbe alleviare ulteriormente le preoccupazioni delle autorità su ciò che accadrebbe al gioco, nonché al più ampio mercato delle console e dei giochi se l’accordo andasse avanti. È l’ultima buona notizia per Microsoft, che la scorsa settimana ha vinto una causa legale contro la Federal Trade Commission degli Stati Uniti, e sembra avviarsi verso la chiusura dell’accordo. “Siamo lieti di annunciare che Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo vincolante per mantenere Call of Duty su PlayStation dopo l’acquisizione di Activision Blizzard. Non vediamo l’ora di vedere un futuro in cui i giocatori di tutto il mondo hanno più scelta per giocare ai loro giochi preferiti”, conclude Phil Spencer, a capo di Xbox di Microsoft.

Il presidente di Microsoft Brad Smith ha dichiarato in un tweet: “Anche dopo aver tagliato il traguardo per l’approvazione di questo accordo, rimarremo concentrati sull’assicurare che Call of Duty rimanga disponibile su più piattaforme e per più consumatori che mai”. Microsoft aveva precedentemente accettato di concedere in licenza “Call of Duty” ai rivali, incluso un contratto di 10 anni con Nintendo, subordinato alla chiusura della fusione.