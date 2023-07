Come ogni giorno la piattaforma Amazon propone moltissimi prodotti a prezzo scontato, oggi per esempio vogliamo parlarvi di iPhone 14 Product Red.

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione.

Apple iPhone 14 Product Red in offerta su Amazon

Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Dispone di un processore Apple A15 Bionic con 6 GB di memoria RAM e, in questo caso, 128 GB di memoria interna non espandibile.

Sulla parte posteriore troviamo due sensori rispettivamente da 12+12 megapixel mentre sul lato anteriore troviamo un solo sensore da 12 megapixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 14 ancora più spettacolare.

Dispone di una batteria da 3.279 mAh e sistema operativo pre installato iOS 16. Al momento è proposto sulla piattaforma, a questo link, al prezzo di 799 euro invece di 1029 euro, scontato del 22%.