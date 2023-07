Esselunga rappresenta una delle realtà migliori del momento, la perfetta occasione con la quale riuscire ad avere libero accesso ai prodotti più scontati, anche affidandosi alla tecnologia di ultima generazione, come nel caso di smartphone di ottima qualità.

Il vincolo più grande della campagna promozionale di Esselunga riguarda più che altro l’impossibilità di completare gli ordini tramite il sito ufficiale, ricordiamo infatti che il cliente sarà sempre costretto a recarsi personalmente in un negozio fisico, per essere sicuro di riuscire ad acquistare al prezzo indicato il prodotto desiderato.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, li potete avere solo oggi in esclusiva sul nostro canale Telegram, premendo qui.

Esselunga, occasioni assurde con un nuovo volantino

Con Esselunga gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare uno smartphone davvero eccellente, l’Apple iPhone 14, pagandolo una cifra che a conti fatti risulta essere decisamente più bassa del solito: soli 799 euro. La variante attualmente disponibile prevede 128GB di memoria interna, ed anche la connettività 5G, ricordando comunque che la ROM non è espandibile.

Le caratteristiche tecniche di questo eccellente prodotto sono di alto livello, partono da una doppia fotocamera posteriore, composta da grandangolare e ultragrandangolare, entrambe da 12 megapixel, passando per un processore A16 Bionic ad alte prestazioni, ed un display eccellente: un OLED da 6,1 pollici di diagonale. Non manca, ovviamente, il riconoscimento del viso 3D e la connettività 5G, per una navigazione ad altissima velocità.

Se curiosi di osservarlo da vicino, non dovete fare altro che aprire il prima possibile direttamente il seguente link.