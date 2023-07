I conti correnti sono al centro di una nuova bufera, non tanto per inadempienze o incapacità delle aziende di garantire la giusta protezione, quanto proprio per l’incapacità dei singoli utenti di riuscire a proteggere tutti i propri averi, tra cui appunto il conto corrente bancario.

E’ difficile da immaginare, ma dovete sapere che nella maggior parte delle occasioni, è proprio il singolo cliente a fornire al malvivente le chiavi d’accesso al conto (ovviamente senza volerlo), abboccando ad una truffa molto comune ed allo stesso tempo pericolosissima: il phishing.

Ricevete oggi le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, così potrete avere anche codici sconto gratis e tanti prezzi dal risparmio assicurato. Entrate subito qui.

Conti correnti rubati, ecco come fanno a svuotarli di ogni centesimo

Tutti gli utenti in Italia sono in pericolo, le truffe online possono davvero arrivare a svuotare di ogni singolo centesimo i conti correnti dei piccoli e grandi consumatori, causando problematiche non di poco conto. Il meccanismo più utilizzato, nonostante sia sfruttato da decenni ormai, resta sempre il phishing, un sistema che parte con l’invio di un messaggio (o SMS) in cui il malvivente si finge l’azienda di riferimento, spingendo il consumatore a premere il link interno per collegarsi al proprio account, idealmente tramite il sito ufficiale.

Peccato che tutto questo sia fittizio e falso, infatti il sito collegato è identico all’originale, ma allo stesso tempo viene gestito dal malvivente, il quale si ritrova a poter leggere tutte le informazioni digitate dal consumatore, pronto a mettergli letteralmente nelle mani tutti i dati di accesso.