Promo estive, tutti gli operatori che a Luglio offriranno 300 GB

L’estate è in pieno svolgimento e i gestori di telefonia mobile virtuali stanno cercando di attrarre nuovi clienti offrendo pacchetti dati generosi. Alcuni di questi pacchetti offrono fino a 300 GB di dati al mese. Vediamo quali operatori offrono queste offerte e a quali condizioni.

Promo estive: le offerte di cui avevi bisogno

Ho.mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha recentemente lanciato un’offerta da 300 GB con minuti e SMS illimitati a 10,99 euro al mese. Questa promo è riservata solo a coloro che effettuano una portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Non ci sono costi di attivazione per la spedizione della SIM. Un piccolo svantaggio: la velocità della rete è limitata a 30 Mbps ma con un piccolo sovrapprezzo si può portare a 60 Mbps.

Fastweb, l’unico operatore virtuale che offre la navigazione in 5G, offre un pacchetto da 300 GB a 11,95 euro al mese. L’offerta include minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB di dati. Il contributo di attivazione è di 10 euro, mentre non ci sono costi di spedizione per la SIM.

PosteMobile offre la 300% Digital, pensata per chi usa lo smartphone principalmente per navigare. L’offerta è in promozione a 8,99 euro al mese se attivata online, con un costo di attivazione di 10 euro. I 300 GB mensili consentono la navigazione in 4G+ con velocità dichiarate fino a 300 Mbps.

Infine, Very Mobile e Kena Mobile, due degli operatori virtuali più famosi in Italia, offrono 300 GB per periodi di tempo limitati. Very Mobile offre minuti e sms illimitati e 300 GB per navigare in 4G con velocità fino a 30 Mbps per sei mesi a 7,99 euro al mese. Kena Mobile offre 230 GB, minuti illimitati e 1000 sms a 9,99 euro al mese, con 200 GB extra da consumare entro 60 giorni.

Prima di scegliere un’offerta, è importante verificare la copertura della rete nella propria zona. Ricorda, quando si parla di gestori virtuali, questi si appoggiano a una rete principale, quindi la qualità del segnale dipenderà da quella rete.