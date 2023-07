Non solo smartphone per il noto produttore cinese Lenovo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo tablet, ovvero il nuovo Lenovo Tab M10 5G. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Lenovo annuncia ufficialmente il nuovo tablet Lenovo Tab M10 5G

Continua ad ampliarsi la già vasta proposta del noto produttore cinese Lenovo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco presentato il nuovo Lenovo Tab M10 5G. Si tratta di un tablet appartenente alla fascia media del mercato. Sulla parte frontale è presente un display con tecnologia IPS LCD.

La diagonale è da 10.61 pollici in risoluzione 1200 x 2000 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento si ferma ai 60Hz. È però presente una luminosità di picco di 400 nits e non manca la modalità Eye Care per non affaticare la vista. Frontalmente è anche presente una fotocamera per i selfie da 8 MP.

Sul posteriore trova posto Anche una fotocamera con un sensore fotografico da 13 MP. Sotto alla scocca, è presente il processore Snapdragon 695 di casa Qualcomm. In accoppiata, sono presenti 4 o 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Il tablet può anche vantare la presenza di una batteria da 7700 mah.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet mid-range Lenovo Tab M10 5G è già disponibile per il mercato indiano nella colorazione Abyss Blue ad un prezzo di 24.999 INR, ovvero a circa 270 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo se arriveranno notizie su un suo possibile arrivo in Europa.