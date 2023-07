Ebbene dopo una lunghissima era in cui il videogioco di simulazione calcistica ha assunto il nome di FIFA, prendendo dunque il nome della federazione mondiale legata la calcio, dal prossimo videogioco qualcosa cambierà, infatti non si chiamerà più FIFA XX (XX in base all’anno di uscita), bensì EA Sports FC 24, decisione presa da EA a causa del mancato accordo con la FIFA per la cessione del nome al videogame, in quanto la federazione ha chiesto a EA una cifra a dir poco priva di senso per cedere i diritti del nome.

Dopo una lunghissima attesa, con qualche mese di anticipo rispetto all’uscita ufficiale del videogame, abbiamo potuto osservare dapprima la nuova copertina del gioco e poi il trailer ufficiale, vediamo insieme i dettagli.

Il nuovo trailer

Il trailer incarna molto il concetto legato al nome, infatti mostra un team globale che ingloba tutti i giocatori così come il gioco dovrebbe fare con la community, in più mostra alcune peculiarità che saranno presenti in game come il nuovo Hypermotion, istruito con molti più movimenti registrati e digitalizzati dei giocatori che appunto in gioco avranno uno stile personalizzato, dalla corsa imperiosa di Halaand a quella frizzante e sgusciante di Vinicious Jr.

Per il resto ancora aleggia il totale mistero, il gioco non è ancora stato provato dunque non si possono avanzare altre previsioni, ciò che sappiamo per certo è la data d’uscita ufficiale, fissata per il 29 settembre 2023, con accesso anticipato invece fissato al 22 Settembre, non resta che attendere per vedere se questo nuovo EA Sport FC 24 porterà una ventata di rivoluzione.