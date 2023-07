La catena di supermercati Eurospin è conosciuta in tutta Italia come il discount più conveniente, con prodotti di alta qualità. Sono molte le offerte proposte, anche fuori volantino.

Ricorderete tutti l’ombrellone proposto a solo 1 euro in più con una spesa minima di 35 euro fino a qualche giorno fa. Oggi propone un kit per bucato ad un prezzo davvero ottimo.

Eurospin: quasi in regalo un kit per bucato

Prendersi cura della propria casa non è mai stato così conveniente. A mostrarlo è Eurospin che ha lanciato delle offerte da urlo. Ogni abitazione oggi ha una serie numerosa di elettrodomestici adibiti a diverse funzioni. Eurospin ha messo in offerta un prodotto di cui davvero non potreste farne a meno. Parliamo della lavatrice a carica frontale “DAYA” il cui prezzo è la vera sorpresa.

Questa settimana, Eurospin ha deciso di lanciare delle offerte sconvolgenti inerenti la lavatrice Daya con carica frontale super slim da 44 cm. Tra le principali caratteristiche del prodotto troviamo 16 programmi di lavaggio che possono essere facilmente selezionati con la classica manopola posta sulla parte anteriore. La lavatrice dispone di un ciclo rapido da 15 minuti per un carico massimo di 2 KG.

I piedini sono ovviamente regolabili e consentono di posizionare meglio la lavatrice su qualsiasi superficie. Classe energetica E e capacità di carico massima di 6 KG. Il tutto per soli 209.99 euro. Troviamo anche un bellissimo stendino dotato di ruote e snodo anti chiusura accidentale con pulsante. Ideale per uso esterno. Il tutto al prezzo super accessibile di 19,99 euro.